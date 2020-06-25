Новый нападающий для «Вашингтона»? Овечкин показал тренировку сына

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал видео в сториз своего Instagram. Он показал тренировочное занятие своего сына Сергея. В августе ему исполнится два года.

— Сережа, давай гол забивай, — сказал Овечкин. После чего его сын переправил шайбы в пустые ворота.

27 мая 2020 года Овечкин стал отцом во второй раз. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.