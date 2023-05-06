Новиков оценил игру вратаря «Торонто» Самсонова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.

«Я уже отмечал, что Бобровский — это высота немыслимая. У Самсонова в этом году тоже очень хороший прогресс. Жизнь показала, что его переход из «Вашингтона» в «Торонто» был удачным. Но Самсонову еще нужно много работать, чтобы развиваться дальше и не стоять на месте. Он хороший вратарь, но планка, которую подняли Василевский и Бобровский, так высока, что к ней надо обязательно тянуться. Как классик сказал: «Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо?». Именно к этому должен стремиться Самсонов, если хочет развиваться. То, что он показывает, — неплохо. Но это четверка и не более того. «Торонто» впервые вышло на такой уровень, и там сумасшедший хоккейный город, но нужно идти вперед. Надо лезть на эту гору и сравниваться с Бобровским и Василевским», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что у Самсонова есть хорошие задатки, и лучшие матчи у него еще впереди.

«В чем величие вратаря? Ему нужно доказывать каждый матч, каждый месяц и каждый сезон. Стоило тому же Бобровскому ослабить позиции, плюс травмы, так начали считать деньги. Но тот вклад, который он вносит в команду, нельзя измерить никакими деньгами. Поэтому перед глазами Самсонова хорошие примеры. Если у него сильный вратарский характер, он должен тащить себя вверх и не останавливаться. «Торонто» будет тяжело пройти «Флориду» в этом году, но биться надо. Надеемся, что у Самсонова все будет хорошо, потому что мы болеем за всех наших ребят», — добавил Новиков.

В настоящий момент «Мэйплс Лифс» уступают «Флориде» в серии плей-офф НХЛ со счетом 0-2.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.