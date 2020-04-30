Николай Хабибулин: «Однажды чуть не подрался с Грантом Фюром»

Легендарный российский вратарь Николай Хабибулин рассказал о комичной ситуации в своей энхаэловской карьере.

— Какие впечатления у вас остались от Теему Селянне?

— Я застал его в первый локаутный сезон. А потом его поменяли на Олега Твердовского. Теему — очень быстрый игрок. Как только он касается шайбы — сразу забивает. Помню игру в «Ванкувере» — первый сезон Майкла Пеки. В середине второго периода Пека встретил Селянне в центре льда. Теему получил сотрясение. Его унесли. Недавно я смотрел на YouTube все эти моменты — шайбу вбрасывают — драка, а потом снова и снова... На две команды мы набрали 248 минут штрафа. Тогда еще нельзя было удалять до конца матча. Слава богу, хотя бы вратари не дрались. Я ни разу не делал этого за свою карьеру. Был только один момент, когда появилась возможность подраться. Мы играли в Сент-Луисе. Тогда там был Грант Фюр. Он начал участвовать в драке. Мне с лавки закричали: «давай, давай туда». Я вообще не знал, что нужно делать в таких случаях. Когда я приехал в чужую зону, Фюр схватил меня за грудки и прижал к стеклу. Судья подъехал и спросил, будем ли мы драться. Пока я висел в воздухе, припертый к стенке с болтающимися ногами — отказался.

— Грант же был маленький, негабаритный?

— Он небольшой, но у него нормальные ручищи. Да и я в то время весил килограмм 80. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ

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