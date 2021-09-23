Никлас Бэкстрем пропустит старт тренировочного лагеря «Вашингтона»
20:10
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем пропустит старт тренировочного лагеря команды. 33-летний форвард продолжает восстановление после травмы бедра.
Ожидается, что шведский хоккеист сможет приступить к работе с командой «с недели на неделю».
В минувшем сезоне «Вашингтон» уступил в серии плей-офф НХЛ «Бостону» со счетом 1-4.
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