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Никлас Бэкстрем пропустит старт тренировочного лагеря «Вашингтона»

20:10
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем пропустит старт тренировочного лагеря команды. 33-летний форвард продолжает восстановление после травмы бедра.

Ожидается, что шведский хоккеист сможет приступить к работе с командой «с недели на неделю».

В минувшем сезоне «Вашингтон» уступил в серии плей-офф НХЛ «Бостону» со счетом 1-4.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CapitalsPR/status/1441024016848932864

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Александр Кравченко все материалы автора

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