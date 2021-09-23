Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может пропустить первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в Twitter со ссылкой на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.

PIT GM Ron Hextall says Evgeni Malkin will miss at least the first two months of the season — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) September 23, 2021

13 сентября Хекстолл заявил, что россиянин может не успеть восстановиться к старту регулярного чемпионата НХЛ. Ему предстоит пройти медобследование перед открытием тренировочного лагеря.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырех матчах, набрав 5 (1+4) очков.