Малкин может пропустить первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ
18:11
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может пропустить первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в Twitter со ссылкой на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.
13 сентября Хекстолл заявил, что россиянин может не успеть восстановиться к старту регулярного чемпионата НХЛ. Ему предстоит пройти медобследование перед открытием тренировочного лагеря.
В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырех матчах, набрав 5 (1+4) очков.
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