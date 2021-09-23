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Кузнецов: «Я счастлив, что остался в «Вашингтоне»

20:32
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рад, что остался в клубе, несмотря на слухи о возможном обмене.

«Теперь вы можете судить о моей игре. Я счастлив, что я здесь, и я мысленно здесь. Это то, что для меня наиболее важно.

Моя цель — вернуть свою улыбку во время игр. Если я не улыбаюсь в игре, это означает что-то плохое, мы не играем хорошо. Для меня всегда было важно видеть ребят счастливыми, видеть улыбки», — цитирует Кузнецова журналист Саманта Пелл в Twitter.

Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1441079261570473984

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Александр Кравченко все материалы автора

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