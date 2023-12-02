Задоров попрощался с «Калгари»: «Спасибо за незабываемые 2,5 года»

Российский защитник Никита Задоров попрощался с «Калгари» после перехода в «Ванкувер».

«Калгари», спасибо за незабываемые 2,5 года, наполненные невероятными воспоминаниями, удивительными людьми, преданными фанатами и теплом невероятного города. Ты навсегда займешь особое место в наших сердцах», — написал Задоров в своих соцсетях.

1 декабря «Ванкувер» и «Калгари» согласовали обмен 28-летнего россиянина. «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.