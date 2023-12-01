Российский защитник сменил один канадский клуб на другой. Что ждет Задорова в «Ванкувере»?
Один из самых медийных российских игроков НХЛ добился поставленной задачи и покинул «Калгари», где ему стало некомфортно. Сначала 10 ноября появилась информация о том, что Задоров запросил обмена. Его агент Дэн Мильштейн сделал еще более вызывающее заявление, ответив на вопрос одного из болельщиков, останется ли игрок в «Флэймз». «Я так не думаю, — написал он. — Лучший защитник команды едва получает игровое время».
В этой фразе ни капли правды нет. Даже самой субъективной. При всем уважении к талантам Задорова и его зубодробительной манере игры он так и не сумел подняться выше второй пары обороны. В НХЛ считается четвертым-пятым защитником команды. Это не так уж и плохо, но со словами Мильштейна не бьется совершенно. В «Калгари» Расмус Андерссон, Ноа Ханифин и Маккензи Уигар справедливо котировались выше, а по статистике россиянин уступает и Крису Таневу.
В «Ванкувере» ситуация для Задорова если и станет лучше, то ненамного. Куинн Хьюз и Филип Хронек забирают все большинство, а опытные Тайлер Майерс, Иэн Коул и пока травмированный Карсон Суси находятся с ним плюс-минус на одном уровне. Никите уготована примерно такая же роль с перемещением между второй и третьей парами. Теоретически его дуэт с Майерсом будет смотреться внушительно — два двухметровых гиганта за счет габаритов и длины рук способны в своей зоне перекрыть кислород даже лучшим нападающим чужих команд.
Больших свершений от Задорова на новом месте ждать не стоит, что совершенно логично применительно к иерархии среди защитников клуба. «Кэнакс» в этом сезоне на ходу, по всем прогнозам должны попасть в плей-офф, Ванкувер как город симпатичнее и комфортнее Калгари, в клубе есть еще пара русских игроков — Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Для самого защитника сделку можно однозначно оценить в плюс. Осталось только доказать авансы делом, чтобы рассчитывать на хорошие условия по новому контракту.
На Задорова было несколько претендентов, но только у «Ванкувера» было достаточно места под потолком, чтобы взять всю его зарплату. Другие клубы («Торонто», «Нью-Джерси») этого позволить себе не могли. Генеральному менеджеру «Кэнакс» Патрику Альвину отчасти повезло. Хотя он сам тоже проделал отличную работу. В «Чикаго» надолго выбыл из строя нападающий Тэйлор Холл, поэтому «Кэнакс» подсуетились и отдали туда не слишком им нужного форварда Энтони Бовилье, одновременно освободив место в платежной ведомости.
Компенсация за Задорова вышла скромная — выборы в 3-м (2026) и 5-м (2024) раундах драфтов. У генерального менеджера «Калгари» Крэйга Конроя были связаны руки и он не мог диктовать условия, поскольку контракт российского защитника истекает по окончании нынешнего сезона. Это никак не влияет на общую оценку сделки. Обмен внутри своего дивизиона всегда рассматривается под другим углом. В данной ситуации «Флэймз» считаются проигравшей стороной, получившей за действующего игрока сомнительные активы. За самой сделкой видна рука Мильштейна, у которого давно сложились прекрасные отношения с менеджментом «Ванкувера». Агент сработал цинично, но отлично.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87