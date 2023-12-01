Российский защитник сменил один канадский клуб на другой. Что ждет Задорова в «Ванкувере»?

«Калгари» получил два выбора на драфте.

Один из самых медийных российских игроков НХЛ добился поставленной задачи и покинул «Калгари», где ему стало некомфортно. Сначала 10 ноября появилась информация о том, что Задоров запросил обмена. Его агент Дэн Мильштейн сделал еще более вызывающее заявление, ответив на вопрос одного из болельщиков, останется ли игрок в «Флэймз». «Я так не думаю, — написал он. — Лучший защитник команды едва получает игровое время».

В этой фразе ни капли правды нет. Даже самой субъективной. При всем уважении к талантам Задорова и его зубодробительной манере игры он так и не сумел подняться выше второй пары обороны. В НХЛ считается четвертым-пятым защитником команды. Это не так уж и плохо, но со словами Мильштейна не бьется совершенно. В «Калгари» Расмус Андерссон, Ноа Ханифин и Маккензи Уигар справедливо котировались выше, а по статистике россиянин уступает и Крису Таневу.

Чандлер Стефенсон и Никита Задоров. Фото USA Today Sports

В «Ванкувере» ситуация для Задорова если и станет лучше, то ненамного. Куинн Хьюз и Филип Хронек забирают все большинство, а опытные Тайлер Майерс, Иэн Коул и пока травмированный Карсон Суси находятся с ним плюс-минус на одном уровне. Никите уготована примерно такая же роль с перемещением между второй и третьей парами. Теоретически его дуэт с Майерсом будет смотреться внушительно — два двухметровых гиганта за счет габаритов и длины рук способны в своей зоне перекрыть кислород даже лучшим нападающим чужих команд.

Больших свершений от Задорова на новом месте ждать не стоит, что совершенно логично применительно к иерархии среди защитников клуба. «Кэнакс» в этом сезоне на ходу, по всем прогнозам должны попасть в плей-офф, Ванкувер как город симпатичнее и комфортнее Калгари, в клубе есть еще пара русских игроков — Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Для самого защитника сделку можно однозначно оценить в плюс. Осталось только доказать авансы делом, чтобы рассчитывать на хорошие условия по новому контракту.

На Задорова было несколько претендентов, но только у «Ванкувера» было достаточно места под потолком, чтобы взять всю его зарплату. Другие клубы («Торонто», «Нью-Джерси») этого позволить себе не могли. Генеральному менеджеру «Кэнакс» Патрику Альвину отчасти повезло. Хотя он сам тоже проделал отличную работу. В «Чикаго» надолго выбыл из строя нападающий Тэйлор Холл, поэтому «Кэнакс» подсуетились и отдали туда не слишком им нужного форварда Энтони Бовилье, одновременно освободив место в платежной ведомости.

Компенсация за Задорова вышла скромная — выборы в 3-м (2026) и 5-м (2024) раундах драфтов. У генерального менеджера «Калгари» Крэйга Конроя были связаны руки и он не мог диктовать условия, поскольку контракт российского защитника истекает по окончании нынешнего сезона. Это никак не влияет на общую оценку сделки. Обмен внутри своего дивизиона всегда рассматривается под другим углом. В данной ситуации «Флэймз» считаются проигравшей стороной, получившей за действующего игрока сомнительные активы. За самой сделкой видна рука Мильштейна, у которого давно сложились прекрасные отношения с менеджментом «Ванкувера». Агент сработал цинично, но отлично.