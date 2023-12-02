Чинахов, Воронков и Марченко едва не спровоцировали массовую драку в матче НХЛ

Российские игроки «Коламбуса» Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко начали потасовку с игроками «Оттавы» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде немецкий форвард «Сенаторз» Тим Штюцле толкнул Чинахова, а россиянин в ответ ударил оппонента клюшкой по ногам. После этого эпизода два игрока «Оттавы» набросились на Чинахова. За своего соотечественника вступились Воронков и Марченко.

В этом матче Воронков забросил одну шайбу, Проворов отметился голевой передачей, а Чинахов не набрал очков.

«Коламбус» с 20 очками в 25 играх занимает 15-е место в Восточной конференции. 4 декабря команда встретится с «Бостоном».