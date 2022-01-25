Никита Кучеров включен в ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Брайан Бернс.

В этом сезоне россиянин уже пропустил продолжительное время из-за травмы и перенесенной операции. Кучеров вернулся в строй в начале января, когда восстановился после травмы нижней части тела.

В регулярном чемпионате Кучеров успел провести 11 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.