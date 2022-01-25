Никита Кучеров включен в ковид-протокол НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает журналист Брайан Бернс.
В этом сезоне россиянин уже пропустил продолжительное время из-за травмы и перенесенной операции. Кучеров вернулся в строй в начале января, когда восстановился после травмы нижней части тела.
В регулярном чемпионате Кучеров успел провести 11 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|42
|13
|29
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|39
|21
|18
|44
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|25
|17
|52
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
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30.01
|25.01
|03:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 5
|25.01
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|0 : 1
|25.01
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 Б
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 3
|25.01
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|8 : 2
|25.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|7 : 1
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
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