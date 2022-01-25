«Эдмонтон» проявляет интерес к Георгиеву

«Эдмонтон» активно ищет варианты усиления вратарской линии. Один из кандидатов — голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, сообщает журналист Франк Серавалли.

Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой в 2,425 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента.

В нынешнем регулярном чемпионате Георгиев провел 18 матчей. Коэффициент надежности — 2,92, процент отраженных бросков — 90,2.