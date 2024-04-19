Ничушкин забросил 27-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 2-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для 29-летнего россиянина это 27-й гол в текущем сезоне.

Всего в этом регулярном чемпионате Ничушкин набрал 52 (27+25) очка.