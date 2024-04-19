Итоговая статистика Кирилла Капризова в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

«Миннесота» сегодня матчем с «Сиэтлом» (3:4) завершила регулярный чемпионат НХЛ. «Уайлд» заняли 10-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

Российкий нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в этой регулярке сыграл в 75 матчах, забросил 46 шайб и сделал 50 голевых передач — 96 очков. Показатель полезности 38-летнего россиянина составил «+12».

26-летний россиянин с 2020 года выступает в НХЛ. На его счету 278 матчей, 160 голов и 170 голевых передач (330 очков).