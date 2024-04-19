Ничушкин за 7 минут оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

«Колорадо» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Счет стал 3:0.

На 8-й минуте встречи российский нападающий Валерий Ничушкин реализовал большинство «Эвеланш». Для 29-летнего россиянина это 28-й гол в текущем сезоне.

Всего в этом регулярном чемпионате Ничушкин набрал 53 (28+25) очка.