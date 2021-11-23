Ничушкин в матче с «Оттавой» забросил третью шайбу в сезоне. Форвард отличился на 50-й секунде
04:44
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
26-летний россиянин забросил шайбу на 50-й секунде встречи. Для Ничушкина это третий гол в сезоне.
На данный момент Ничушкин набрал 5 (3+2) очков в 6 матчах сезона.
An absolute train, this guy ? #GoAvsGo pic.twitter.com/oQ3hPjULZ5— Colorado Avalanche (@Avalanche) November 23, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю