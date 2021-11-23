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Ничушкин в матче с «Оттавой» забросил третью шайбу в сезоне. Форвард отличился на 50-й секунде

04:44
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

26-летний россиянин забросил шайбу на 50-й секунде встречи. Для Ничушкина это третий гол в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 5 (3+2) очков в 6 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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