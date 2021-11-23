Гавриков в матче с «Баффало» забросил первую шайбу в сезоне
04:08
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
26-летний россиянин забил гол на 24-й минуте и сделал счет 5:2. Для Гаврикова это первая заброшенная шайба в сезоне.
На данный момент Гавриков набрал 8 (1+7) очков в 16 матчах сезона.
? Vladislav, baby don't hurt me (don't hurt me) ? pic.twitter.com/mTT0eN5Egd— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 23, 2021
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