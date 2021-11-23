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Зуб в матче с «Колорадо» забросил первую шайбу в сезоне

05:19
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Защитник «Оттавы» Артем Зуб отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

26-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 2:2. Для Зуба это первый гол в сезоне.

На данный момент Зуб набрал 6 (1+5) очков в 16 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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