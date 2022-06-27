Главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию. Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

— Кубок Стэнли нельзя привезти в Россию. Что вы думаете по этому поводу?

— Это политика, — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. - Спорт должен быть вне ее. На этот вопрос может быть только такой ответ. Мы думаем о России и о том, чтобы наши болельщики следили за спортивными событиями.