«Колорадо» победил «Сент-Луис» в первом матче серии

«Колорадо» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ на своем льду победил «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе хозяев голы забили Кэйл Макар, Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландескуг, у которого хет-трик Горди Хоу (шайба, передача и драка).

У «Блюз» шайбу забросил Джордан Кайру. Одним из ассистентов выступил россиянин Иван Барбашев. Он провел на льду более 15 минут (показатель полезности составил «+1»).

Партнер Барбашева по команде и соотечественник Владимир Тарасенко провел на льду более 16 минут и заработал показатель полезности «-2».

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 13 минут 41 секунду, но очков также не набрал. Он нанес шесть бросков при показателе полезности «0».

Вторая игра пройдет 20 мая (начало — в 05.30 по московскому времени)

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала дивизиона

Первый матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Макар — 1 (бол., Рантанен), 15:15 — 1:0. Кайру — 1 (Барбашев, Томас), 36:31 — 1:1. Маккиннон — 1 (Рантанен, Ландескуг), 40:30 — 2:1. Ландескуг — 1 (Маккиннон, Жирар), 48:30 — 3:1. Маккиннон — 2 (п.в., Ландескуг), 59:20 — 4:1.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон (58:28 — 59:20).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 50 (18+14+18) — 23 (5+11+7).

Наши: Ничушкин (13.41/6/0) — Барбашев (15.12/1/+1), Тарасенко (16.21/1/-2).

18 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-0.