Ничушкин из-за травмы не сыграет в ближайшем матче «Колорадо» с «Коламбусом»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч регулярного матча НХЛ с «Коламбусом», сообщает CBS Sports.

По информации источника, причиной стала травма нижней части тела.

Игра с «Блю Джэкетс» состоится 2 апреля. Начало — в 02.00 мск.

В текущем сезоне 29-летний Ничушкин провел 48 матчей, в которых набрал 50 (26+24) очков.

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 100 очков в 74 встречах. «Лавины» уже гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.