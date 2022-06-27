Главный тренер «Колорадо» Беднар заявил, что гордится командой после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что годится командой после завоевания Кубка Стэнли.

«У меня все эмоции, которые только можно себе представить. Я просто так счастлив и так горжусь этими ребятами и тем, что они сделали. Видеть, как они получают награду за всю свою тяжелую работу — это сложно описать. Это чувство облегчения, чувство удовлетворения.

Когда прозвучал гудок, было ощущение какого-то неверия в то, что мы добились результата. Это было удивительное путешествие, и я просто благодарен за то, что смог стать его частью», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Беднар стал первым тренером, который выиграл всю профессиональную вертикаль североамериканского хоккея.

50-летний канадец возглавляет «Колорадо» с августа 2016 года.