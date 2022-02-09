«Ванкувер обыграл «Аризону», у Подколзина результативная передача

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:1.

В составе «Кэнакс» голевую передачу оформил форвард Василий Подколзин, защитник «Койотс» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Ванкувер» с 48 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Аризона» с 26 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Гарлэнд — 11 (Джулсен, Экман-Ларссон), 23:48 — 1:0. Хорват — 14 (бол., Экман-Ларссон, Миллер), 24:44 — 2:0. Петтерссон — 12 (Подколзин, Хегландер), 26:10 — 3:0. Крауз — 12 (Бойд, Строльман), 33:31 — 3:1. Миллер — 16 (Экман-Ларссон, Джулсен), 46:20 — 4:1. Бесер — 13 (бол., Петтерссон, Хорват), 52:50 — 5:1.

Вратари: Демко — Веймелка.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 29 (7+12+10) — 36 (15+10+11).

Наши: Подколзин (11.49/2/+1) — Любушкин (17.24/2/-1).

9 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.