Макдэвид победил Кросби: «Эдмонтон» был сильнее «Питтсбурга», а капитан «Пингвинов» заработал показатель «-4»

«Эдмонтон» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Ойлерз» дублем отличился Зак Хайман, по одной шайбе забросили Кайлер Ямамото, Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Отметим, что у Макдэвида также 3 результативных передачи и показатель полезности «+5».

За «Питтсбург» забили Джейк Гюнцель и Тедди Блюгер. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби сделал 1 голевую передачу и завершил матч с показателем полезности «-4».

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Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)