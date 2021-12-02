Макдэвид обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:2) забросил одну шайбу и отдал три результативные передчи.

24-летний канадец обогнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров этого сезона.

Теперь у Макдэвида 40 (15+25) очков и второе место. 36-летний Овечкин имеет 37 (19+18) очков и занимает третью строчку.

Лидирует еще один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 41 (20+21) очко.

Добавим, что Овечкин идет вторым в списке снайперов, а Макдэвид — первый среди ассистентов чемпионата.