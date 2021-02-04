НХЛ, результаты матчей 4 февраля: Василевский отразил 17 бросков, Сергачев сделал голевую
06:15
Сегодня, 4 февраля, в национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 2 матча.
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Голы: Хедман — 3 (Джонсон), 1:34 — 1:0. Чирелли — 2 (Киллорн, Шенн), 3:57 — 2:0. Макдона — 1 (Коулман, Гудроу), 4:54 — 3:0. Пойнт — 4 (Стэмкос, Палат), 27:25 — 4:0. Манта — 4 (Дьос), 29:49 — 4:1. Киллорн — 2 (Сергачев, Коулман), 31:32 — 5:1.
Вратари: Василевский — Грайсс (Пикар, 5:36).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 24 (8+8+8) — 16 (7+6+3).
Наши: Сергачев (19.29/1/+1) — Наместников (15.16/0/+1).
4 февраля. Тампа. Amalie Arena.
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