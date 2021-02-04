«Бостон» вырвал победу у «Филадельфии», Пастрняк и Бержерон набрали по 4 очка
«Бостон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Брюинз» прервали четырехматчевую серию побед «Флайерз».
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 25 минут и отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Пастрняк — 3 (Макэвой, Бержерон), 0:12 — 0:1. Хэйс — 6 (Санхейм, Майерс), 35:29 — 1:1. Ворачек — 3 (Санхейм, Патрик), 41:03 — 2:1. Фэраби — 6 (Лотон, ван Римсдайк), 48:41 — 3:1. Пастрняк — 4 (бол., Бержерон, Ритчи), 52:05 — 3:2. Пастрняк — 5 (бол., Маршан, Бержерон), 59:45 — 3:3. Бержерон — 6 (бол., Пастрняк, Крейчи), 60:31 — 3:4.
Вратари: Харт — Раск (58:53 — 59:45).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (8+11+6+0) — 35 (8+13+12+2).
Наши: Проворов (25.11/2/-1) — -.
4 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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