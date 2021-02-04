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Трое россиян находятся в списке отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ

08:50
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Хоккейный журналист Френк Серавалли в Twitter 4 февраля опубликовал список игроков НХЛ, которые не могут помочь командам в ближайший матчах из-за коронавируса.

В списке находятся три российских хоккеиста. Это вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев.

За последние сутки список пополнили пять хоккеистов «Миннесоты», три игрока «Нью-Джерси» и два — «Баффало».

Сегодня НХЛ из-за коронавирусных ограничений отложила все матчи «Миннесоты» до 9 февраля.

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