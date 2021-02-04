Трое россиян находятся в списке отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ
08:50
Хоккейный журналист Френк Серавалли в Twitter 4 февраля опубликовал список игроков НХЛ, которые не могут помочь командам в ближайший матчах из-за коронавируса.
В списке находятся три российских хоккеиста. Это вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев.
За последние сутки список пополнили пять хоккеистов «Миннесоты», три игрока «Нью-Джерси» и два — «Баффало».
There are five new #mnwild players, three new #njdevils players and two new #letsgobuffalo players on the #NHL's Covid-19 list today. pic.twitter.com/2afxBNcM3B— Frank Seravalli (@frank_seravalli) February 3, 2021
Сегодня НХЛ из-за коронавирусных ограничений отложила все матчи «Миннесоты» до 9 февраля.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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