Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:53

«Аризона» по буллитам выиграла у «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Аризона» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Койотс» выиграли в серии буллитов и прервали неудачную серию из девяти поражений.

«Аризона» идет на 14-м месте в Западной конференции (33 очка). «Детройт» занимает 13-ю строчку в Восточной конференции (44 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Детройт» — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 15 (бол., Зайдер, Бертуцци), 28:34 — 0:1. Бьюгстад — 11 (Чикран, Крауз), 31:09 — 1:1. Сутер — 6 (Фаббри), 44:51 — 1:2. Перрон — 13 (Расмуссен, Копп), 45:49 — 1:3. Бойд — 5 (Крауз, Стэчер), 46:43 — 2:3. Гюнтер — 5 (Крауз, Бьюгстад), 47:53 — 3:3.

Победный буллит: Шмальц.

Вратари: Ингрэм — Хелльберг.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (7+4+10+3) — 40 (17+13+9+1).

18 января. Глендейл. Gila River Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Детройт Ред Уингз
1
0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» одержал четвертую победу подряд

НХЛ, 18 января: «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Торонто» обыграл «Флориду» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 2 : 4
18.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 1
18.01 03:00
Торонто – Флорида
 5 : 4 ОТ
18.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 5 : 2
18.01 04:00
Нэшвилл – Коламбус
 2 : 1
18.01 04:30
Чикаго – Баффало
 4 : 3 ОТ
18.01 05:00
Аризона – Детройт
 4 : 3 Б
18.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 5 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости