«Аризона» по буллитам выиграла у «Детройта»

«Аризона» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Койотс» выиграли в серии буллитов и прервали неудачную серию из девяти поражений.

«Аризона» идет на 14-м месте в Западной конференции (33 очка). «Детройт» занимает 13-ю строчку в Восточной конференции (44 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Детройт» — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 15 (бол., Зайдер, Бертуцци), 28:34 — 0:1. Бьюгстад — 11 (Чикран, Крауз), 31:09 — 1:1. Сутер — 6 (Фаббри), 44:51 — 1:2. Перрон — 13 (Расмуссен, Копп), 45:49 — 1:3. Бойд — 5 (Крауз, Стэчер), 46:43 — 2:3. Гюнтер — 5 (Крауз, Бьюгстад), 47:53 — 3:3.

Победный буллит: Шмальц.

Вратари: Ингрэм — Хелльберг.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (7+4+10+3) — 40 (17+13+9+1).

18 января. Глендейл. Gila River Arena.