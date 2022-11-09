НХЛ, 9 ноября: «Рейнджерс» уступили «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу»
9 ноября
«Баффало» — «Аризона» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Крауз — 6 (Маччелли), 0:23 — 0:1. Томпсон — 8 (бол., Далин, Куинн), 14:26 — 1:1. Маччелли — 1 (бол., Вялимяки, Хейтон), 17:30 — 1:2. ОБрайен — 1 (Мозер, Келлер), 42:24 — 1:3. Келлер — 4 (п.в., ОБрайен, Бойд), 57:50 — 1:4.
Вратари: Комри — Веймелка.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (13+14+6) — 24 (7+11+6).
Наши: Любушкин (13.32/1/0) — -.
Баффало. KeyBank Center.
«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Кадри — 7 (бол., Андерссон, Линдхольм), 11:58 — 0:1. Грэйвс — 3 (Хишир, Татар), 25:14 — 1:1. Хэмилтон — 3 (бол., Зеттерлунд, Братт), 36:37 — 2:1. Тоффоли — 5 (бол., Андерссон, Ружичка), 45:13 — 2:2. Хишир — 6 (Хэмилтон, Татар), 51:50 — 3:2.
Вратари: Ванечек — Маркстрем (58:23).
Штраф: 13 — 15.
Броски: 20 (5+10+5) — 35 (14+9+12).
Наши: — - Задоров (24.20/4/-1).
Нью-Джерси. Prudential Center. 13 096 зрителей.
«Оттава» — «Ванкувер» — 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)
Голы: Батерсон — 4 (Дебринкэт, Бернард-Доккер), 0:50 — 1:0. Хорват — 10 (Бир, Рэтбоун), 19:07 — 1:1. Хэмоник — 1 (Штюцле), 19:23 — 2:1. Михеев — 4 (Хьюз, Петтерссон), 33:50 — 2:2. Хорват — 11 (Гарлэнд), 41:16 — 2:3. Экман-Ларссон — 2 (Гарлэнд, Бесер), 48:18 — 2:4. Штюцле — 4 (бол., Дебринкэт), 54:03 — 3:4. Студника — 1, 54:59 — 3:5. Жиру — 7 (бол., Сандерсон), 57:09 — 4:5. Петтерссон — 6 (п.в., Миллер), 59:15 — 4:6.
Вратари: Тэлбот (58:25) — Мартин.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 41 (16+19+6) — 28 (8+8+12).
Наши: Зайцев (11.47/1/-2) — Кузьменко (13.30/0/0), Михеев (15.20/3/+1), Подколзин (12.54/1/+2).
Оттава. Canadian Tire Centre. 13 351 зритель.
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Голы: Палмиери — 5 (бол., Паризе, Пулок), 6:04 — 0:1. Хытил — 3 (Миллер, Фокс), 11:36 — 1:1. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Трочек), 20:22 — 2:1. Трочек — 5 (бол., Панарин, Зибанежад), 33:47 — 3:1. Пелек — 1 (Палмиери, Паризе), 40:14 — 3:2. Нельсон — 6 (бол., Добсон, Барзал), 52:46 — 3:3. Ли — 8 (Романов), 54:30 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (57:54) — Варламов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (14+17+9) — 26 (12+6+8).
Наши: Кравцов (10.06/1/+1), Панарин (20.00/4/-2) — Романов (23.54/0/+1), Сошников (8.17/2/0).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
«Торонто» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Руа — 4 (Каррье), 0:45 — 0:1. Лильегрен — 1 (Кампф, Эштон-Риз), 5:05 — 1:1. Айкел — 6 (Стоун, Стивенсон), 17:55 — 1:2. Марнер — 3 (Мэттьюс, Сандин), 33:50 — 2:2. Лильегрен — 2 (Марнер, Райлли), 36:56 — 3:2. Смит — 6 (мен., Карлссон, Макнэбб), 51:43 — 3:3. Смит — 7 (Теодор, Карлссон), 60:23 — 3:4.
Вратари: Челльгрен — Томпсон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (7+15+9+0) — 20 (8+5+6+1).
Наши: — .
Торонто. Scotiabank Arena. 18 459 зрителей.
«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы: Эллисон — 3 (Проворов, Фараби), 30:11 — 1:0. Конекны — 5 (Типпетт, Хэйс), 36:37 — 2:0. Кэйтс — 2 (Санхейм, Лотон), 39:57 — 3:0. О`Райлли — 2 (Барбашев, Ледди), 45:22 — 3:1. Седлак — 1 (Силер, Кэйтс), 46:44 — 4:1. Типпетт — 3 (Конекны), 59:21 — 5:1.
Вратари: Сандстрем — Грайсс.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 35 (18+9+8) — 28 (9+7+12).
Наши: Проворов (24.12/3/+1) — Барбашев (14.38/2/0), Бучневич (19.29/1/-2), Тарасенко (19.20/3/-1), Торопченко (9.52/0/-1).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 15 228 зрителей.
«Детройт» — «Монреаль» — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хоффман — 2 (Галлахер, Харрис), 5:41 — 0:1. Чарник — 1 (Кубалик, Копп), 16:29 — 1:1. Хоффман — 3 (Галлахер, Дворак), 19:44 — 1:2. Раймонд — 5 (Сутер, Гронек), 50:37 — 2:2.
Нереализованный буллит: Ларкин (Детройт), 12:52.
Победный буллит: Сузуки.
Вратари: Хуссо — Аллен.
Штраф: 4 — 35.
Броски: 43 (16+14+10+3) — 33 (8+9+12+4).
Наши: — - Дадонов (13.02/0/-1).
Детройт. Little Caesars Arena. 17 033 зрителя.
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фогеле — 1 (мен., Маклеод), 7:45 — 0:1. Хагель — 5 (Кучеров, Пойнт), 9:53 — 1:1. Макдэвид — 14 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 22:09 — 1:2. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 24:07 — 1:3. Киллорн — 4 (Пербикс, Пойнт), 40:49 — 2:3.
Вратари: Василевский (57:49) — Кэмпбелл.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (16+6+15) — 29 (7+12+10).
Наши: Кучеров (19.12/7/0), Наместников (15.13/1/-1), Сергачев (23.53/3/+1) — -.
Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Голы: Робертсон — 9 (Хинтц), 23:06 — 0:1. Шайфли — 7 (Эпплтон, Коннор), 23:27 — 1:1. Дюбуа — 6 (Перфетти, Уилер), 24:37 — 2:1. Шайфли — 8 (Коннор, Эпплтон), 26:12 — 3:1. Мяеналанен — 1 (Пионк, Моррисси), 38:14 — 4:1. Эпплтон — 1 (п.в., Лаури, Коннор), 57:02 — 5:1.
Вратари: Хеллибак — Уэджвуд (56:16 — 57:02).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 33 (18+10+5) — 22 (8+7+7).
Наши: — - Гурьянов (12.37/1/-2).
Виннипег. Canada Life Centre. 13 847 зрителей.
«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)
Голы: Эберле — 2 (Бураковски, Бьоркстранд), 0:38 — 1:0. Борген — 2 (Бураковски, Гики), 7:29 — 2:0. Бураковски — 4 (Веннберг), 15:16 — 3:0. Эберле — 3, 16:25 — 4:0. Форсберг — 5, 30:25 — 4:1. Танев — 3 (п.в.), 58:49 — 5:1.
Вратари: Джонс — Сарос (Ланкинен, 16:25, 57:02 — 57:26, 57:30 — 58:49).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (7+5+8) — 25 (8+11+6).
Наши: — - Тренин (13.33/2/0).
Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Виларди — 10 (Копитар, Даути), 53:57 — 1:0.
Вратари: Куик — Флери.
Штраф: 2 — 11.
Броски: 30 (10+9+11) — 21 (3+9+9).
Наши: — - Капризов (10.26/3/0).
Лос-Анджелес. Staples Center. 13 558 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|6
|Миннесота
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|14
|8
|6
|18
|3
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|17
|4
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 3
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|5 : 1
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|5 : 1
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|1 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|15
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|4
|1.64
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88