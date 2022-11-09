Куик обогнал Набокова по числу матчей на ноль в НХЛ среди вратарей не из Канады

Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:0).

Эта игра стала для американца 67-й проведенной на ноль в НХЛ. Куик вышел на третье место по этому показателю в истории лиги среди голкиперов не из Канады, опередив Евгения Набокова (66).

Рекорд по числу матчей на ноль в НХЛ среди вратарей не из Канады принадлежит Доминику Гашеку (95), второе место занимает Хенрик Лундквист (74).