«Вегас» продлил победную серию до восьми матчей

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» (4:3 ОТ).

Благодаря этому матчу «Голден Найтс» продлили победную серию до восьми игр. Это рекорд текущего сезона на данный момент. Всего в истории франшизы «Вегас» в четвертый раз побеждает в восьми матчах подряд.

На данный момент «Вегас» с 24 очками занимает первое место в Западной конференции.