«Вегас» обыграл «Баффало» и одержал вторую победу подряд

«Вегас» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Райлли Смит, Бретт Хауден, Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Марк Стоун. У «Сэйбрз» забросили Алекс Так и Джон Хейден.

«Вегас» одержал вторую победу подряд, «Баффало» проиграл вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Смит — 12 (Карлссон, Маршессо), 0:33 — 1:0. Хауден — 7 (Стоун, Пачиоретти), 18:19 — 2:0. Маршессо — 20 (бол., Руа, Карлссон), 21:31 — 3:0. Колесар — 4 (мен., Хауден), 24:27 — 4:0. Так — 5 (Йокихарью), 36:00 — 4:1. Стоун — 8 (Пачиоретти, Патрик), 41:14 — 5:1. Хейден — 1 (Томпсон), 52:23 — 5:2.

Вратари: Ленер — Андерсон.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 35 (9+16+10) — 32 (8+16+8).

Наши: Дадонов (17.35/5/0), Мироманов (14.25/4/+2) — -.

2 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.