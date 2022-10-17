НХЛ, 18 октября: «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Миннесота» против «Колорадо» и другие матчи

«Вашингтон» примет «Ванкувер», «Миннесота» сыграет против «Колорадо» в матчах НХЛ

В ночь на 18 октября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Ванкувером», «Миннесота» против «Колорадо» и другие встречи.

Все матчи регулярки НХЛ 18 октября (время — московское):

02.00. «Бостон» — «Флорида»

02.00. «Монреаль» — «Питтсбург»

02.00. «Рейнджерс» — «Анахайм»

02.00. «Торонто» — «Аризона»

02.00. «Вашингтон» — «Ванкувер»

02.30. «Детройт» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Миннесота» — «Колорадо»

03.30. «Даллас» — «Виннипег»

05.00. «Сиэтл» — «Каролина»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.