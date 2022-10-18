Свечников признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1).

22-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Кракен» Андре Бураковски.

В текущем сезоне Свечников провел 3 матча, в которых набрал 5 (3+2) очков.