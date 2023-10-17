«Флорида» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Дэвилз» голы забили Эрик Хаула, Майкл Маклеод и Йеспер Братт. У «Пантерз» отличились Сэм Рейнхарт, оформивший дубль, Картер Верхаге и Нико Миккола.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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