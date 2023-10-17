«Рейнджерс» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» победили «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За клуб из Нью-Йорка забили Крис Крайдер и Винсент Трошек. У «Койотс» единственный гол на счету Клейтон Келлер.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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