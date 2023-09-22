Новый владелец «Оттавы» обратился к болельщикам клуба
Предприниматель Майкл Андлауэр выступил с обращением после покупки «Оттавы».
Сегодня стало известно, что НХЛ одобрила продажу «Сенаторз» 58-летнему бизнесмену.
«Я и моя семья очень рады официально стать частью вашего сообщества, частью лучшей фан-базы НХЛ, а также частью столичного региона и клуба.
Я начал знакомство с сообществом сразу после объявления выигравшей заявки. Это настоящее хоккейное сообщество с глубокими корнями в спорте. Болельщики «Оттавы» очень страстные, и их часто недооценивают.
Возможно, на бумаге я и мои партнеры являемся владельцами команды, но на самом деле эта команда принадлежит городу и региону. Я обещаю заботиться о «Сенаторс» с максимальным уважением и честностью как на льду, так и за его пределами», — цитирует Андлауэра пресс-служба «Сенаторз».
«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
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|0
|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -