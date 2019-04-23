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НХЛ объяснила, почему второй гол Овечкина был отменен

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Национальная хоккейная лига по электронной почте объяснила, почему гол нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в третьем периоде шестого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины" был отменен.

"Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери, ситуационная комната подтвердила, что Овечкин вмешался в дела вратаря "Каролины" Петра Мразека, толкнув его, в результате чего шайба оказалась в сетке. Согласно правилу 69.3, "если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайным или иным образом, когда вратарь находится в площади ворот, и забивает гол, он не защитывается", - говорится в сообщении.

Овечкин выругался на арбитра за отмененный гол. Видео

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