НХЛ объяснила, почему второй гол Овечкина был отменен

Национальная хоккейная лига по электронной почте объяснила, почему гол нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в третьем периоде шестого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины" был отменен.

"Изучив все доступные повторы и проконсультировавшись с рефери, ситуационная комната подтвердила, что Овечкин вмешался в дела вратаря "Каролины" Петра Мразека, толкнув его, в результате чего шайба оказалась в сетке. Согласно правилу 69.3, "если атакующий игрок инициирует контакт с вратарем, случайным или иным образом, когда вратарь находится в площади ворот, и забивает гол, он не защитывается", - говорится в сообщении.

The NHL's emailed explanation for why Ovechkin's goal was disallowed in third period: pic.twitter.com/1OYBdeOYpA – Mike Vogel (@VogsCaps) 23 апреля 2019 г.

Овечкин выругался на арбитра за отмененный гол. Видео