НХЛ еще не приняла окончательное решение об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022

Национальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что окончательное решение об участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине еще не принято.

«Окончательное решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине еще не принято. Переговоры продолжаются. Если будет достигнута договоренность с профсоюзом игроков НХЛ, международной федерацией хоккея по всем вопросам, в том числе касающихся страхования хоккеистов в случае заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным трудовым соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки смогли принять участие в олимпийском хоккейном турнире.

НХЛ и профсоюз игроков оставляют за собой право отказаться от участия в Олимпиаде, если ситуация с коронавирусом ухудшится или каким-либо другим способом будет угрожать безопасности и здоровью хоккеистов НХЛ, а также в случае возникновения других причин, которые могут стать обоснованием для такого решения. Если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года, регулярный чемпионат лиги возобновится в среду, 23 февраля. Если по каким-либо причинам игроки НХЛ не смогут поехать на Олимпиаду, будет опубликован скорректированный календарь регулярного чемпионата с изменениями дат и матчей, отраженных в расписании, предусматривающим участие хоккеистов в Олимпийских играх", — говорится в заявлении.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.