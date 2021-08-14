Нападающий Тварински подписал контракт с «Сиэтлом»
14 августа 2021, 20:43
Нападающий Карсен Тварински подписал контракт с «Сиэтлом», информирует официальный сайт клуба.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.
«Кракен» забрал Тварински на драфте расширения из «Филадельфии».
В минувшем сезоне нападающий провел 7 игр в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков.
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