Нападающий Тварински подписал контракт с «Сиэтлом»

Нападающий Карсен Тварински подписал контракт с «Сиэтлом», информирует официальный сайт клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.

«Кракен» забрал Тварински на драфте расширения из «Филадельфии».

В минувшем сезоне нападающий провел 7 игр в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков.