Американцы оценили финт Капризова с обыгрышем всех соперников по кругу: «Он просто дикий»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1) отдал красивый голевой пас.

25-летний форвард перед этим обыграл всю команду соперника, объехав ворота по кругу. Комментаторы трансляции, а также болельщики во время встречи, а также после игры в комментариях в Сети были впечатлены действиями Капризова, называя его диким, невероятным и другими эпитетами.

Россиянин в этом сезоне провел 81 матч, в которых набрал 108 (47+61) очков. Он занимает пятое место в гонке лучших бомбардиров сезона и лучшим среди россиян.