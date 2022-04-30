Вратарь «Баффало» исполнил гимн перед матчем с «Чикаго». Видео

Вратарь «Баффало» Малькольм Суббан перед матчем регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:2 ОТ) исполнил гимн.

28-летний канадец не принял участие в этой встрече из-за травмы нижней части тела.

Партнеры по команде во время исполнения гимна не переставали улыбаться.

Суббан, который был выбран в первом раунде драфта в 2012 голу, в этом сезоне провел только 4 матча, в среднем за игру пропуская 4,85 шайбы при коэффициенте 87,12 процента.