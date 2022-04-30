Овечкин отреагировал на оскорбления фанатов в Нью-Йорке. Его поведение многих удивило

Капитан «Вашингтона» отреагировал на оскорбления фанатов в «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Однако он все же посетил игру и присутствовал на трибунах в Нью-Йорке.

Фанаты «Рейнджерс» стали освистывать россиянина, когда заметили его. Овечкин не растерялся и поприветствовал их.

Невозмутимость игрока так потрясла фанатов клуба из Нью-Йорка, что даже они поаплодировали ему.