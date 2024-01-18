Неучев забросил четвертую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 6:0.

В составе фарм-клуба «Баффало» форвард Виктор Неучев набрал 2 (1+1) очка, форвард Александр Кисаков отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 20-летний Неучев провел 26 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков. У 21-летнего Кисакова 9 (4+5) очков в 20 матчах.