Неучев и Абрамов отличились в матче фарм-клубов «Баффало» и «Сент-Луиса»

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Спрингфилд» со счетом 7:3.

В составе фарм-клуба «Баффало» форвард Виктор Неучев отметился заброшенной шайбой, у фарм-клуба «Сент-Луиса» один из голов забил Михаил Абрамов, вратарь Вадим Жеренко отразил 14 из 16 бросков, выйдя на лед в третьем периоде.

В текущем сезоне 20-летний Неучев провел 27 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков. У 22-летнего Абрамова 16 (7+9) очков в 26 играх сезона.