«Ванкувер» обыграл «Торонто», команды забили 10 голов

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 6:4.

В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Конор Гарланд, дубль оформил Нильс Хегландер, еще по голу забили Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще одну шайбу забросил Джейк Маккейб.

После этого матча «Ванкувер» с 66 очками занимает первое место в Западной конференции, «Торонто» с 52 очками — на седьмой строчке «Востока».