«Нет такой паники». Российский хоккеист объяснил отличия отношения к коронавирусу в Америке

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, как они с девушкой проводят время во время карантина.

— Видел, что вы ходите по набережной, но народу рядом нет. То есть ночью вам можно выйти и на роликах покататься?

— Да, мы и днем выходили, просто очень жарко — «+33». Нереально. У нас в Тампе самая длинная набережная в Америке. Она очень хорошо сделана. Мы катаемся: Лиза на велосипеде, я на роликах. Днем просто нереально туда доехать из-за жары и из-за народу просто не пройти там.

— Даже в карантин?

— Они карантин немного по-другому воспринимают — все бегают, катаются на велосипедах. Нет такой паники. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Сергачева

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 083 211 людей. Умерших — 58 149, выздоровевших — 227 738. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.