«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Ливингстоном на два года
Защитник Джейк Ливингстон подписал новый контракт с «Нэшвиллом».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год.
В минувшем сезоне 24-летний защитник дебютировал в лиге. Он провел 5 игр за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и сделал 1 голевую передачу при показателе полезности «-2».
В его активе также 39 матчей в NCAA за университет штата Миннесота, в которых он набрал 35 (8+27) баллов при полезности «+10».
Источник: ХК Нэшвилл
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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|14.06
|03:00
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Вегас – Флорида
|9 : 3
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