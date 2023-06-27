«Филадельфия» обменяла форварда Кевина Хэйса в «Сент-Луис»

«Филадельфия» объявила об обмене форварда Кевина Хэйса в «Сент-Луис». Взамен «Фрайерс» получат пик шестого раунда драфта НХЛ-2024.

У 31-летнего форварда оставалось три года по 7-летнему контракту на 50 миллионов долларов (кэпхит 7,14 миллиона).

В прошлом сезоне Хэйс провел в «регулярке» 81 матч и набрал 54 (18+36) очка.