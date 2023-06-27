Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии россиянина Матвея Мичкова в материалах к предстоящему драфту НХЛ.
«Это была ошибка. Поскольку Россия и Белоруссия не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», — сказал Тардиф «СЭ».
В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды.
Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Российский хоккеист уже прилетел в США в преддверии мероприятия.
Ранее Международная федерация хоккея не упомянула российского нападающего Матвея Мичкова в документе, посвященном предстоящему драфту НХЛ.
Мичков будет выбран в числе первых пяти игроков. Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3